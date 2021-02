Andernach (dpa/lrs) - Ein laut Polizei wahrscheinlich stark betrunkener Fußgänger ist in Andernach mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall am Dienstagabend war zunächst unklar. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren, dem Fußgänger wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen.

