Beim Abbiegen auf einer Bundesstraße ist ein Autofahrer im Landkreis Trier-Saarburg mit einem Kleintransporter zusammengestoßen - und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstag auf der B268 zwischen Vierherrenborn und Steinbachweiher, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für die Kollision war noch unklar. Die drei Insassen des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Der Schwerverletzte wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Nach Schätzungen der Polizei liegt der Schaden an den beiden Fahrzeugen bei ungefähr 40.000 Euro. Das sei ein Totalschaden.

