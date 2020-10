Kastellaun (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf einer Bundesstraße im Rhein-Hunsrück-Kreis ist eine 39 Jahre alte Frau gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Wagen der Frau sei am Morgen auf der B327 bei Kastellaun mit einem Transporter zusammengestoßen. Die Frau erlitt demnach tödliche Verletzungen, der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auch zwei weitere Autos sollen laut Polizei in den Unfall verwickelt gewesen sein. Den Angaben zufolge verletzte sich einer der beiden Fahrer ebenfalls schwer, der andere blieb unverletzt. Wie die Autos am Unfall beteiligt waren, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es. Ein Sachverständiger soll demnach nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.