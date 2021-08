Speyer (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim ist eine Frau verletzt worden. Eine 87-Jährige habe beim Überqueren der Kreuzung am Montagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen das Auto eines 19-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Während der 19-jährige Fahrer und das im Auto befindliche Kleinkind unverletzt blieben, erlitt die dritte Mitfahrerin, eine 37-jährige Frau, leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 87-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 13 000 Euro geschätzt.