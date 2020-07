Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein 24 Jahre alte Mann, der am Wochenende von Unbekannten in Saarbrücken zusammengeschlagen worden ist, hat das Krankenhaus wieder verlassen können. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, sind die Hintergründe der Tat weiterhin unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt demnach wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 24-Jährige war Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag von einer Dreiergruppe zunächst mit Faustschlägen zu Boden gebracht worden. Anschließend hätten die Angreifer ihm mit den Füßen gegen Kopf und Körper getreten. Der Verletzte hatte Brüche im Gesichtsbereich erlitten, die Täter waren in Richtung Innenstadt geflüchtet.