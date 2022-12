Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat weitere Lernangebote eingeführt, mit denen Schülerinnen und Schüler Lernrückstände aufholen können. Allein im Dezember wurden 105 solcher Kurse eingerichtet, für die Mittel von rund 220.000 Euro bewilligt wurden, wie das Ministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. In dem zu Ende gehenden Jahr waren es insgesamt 1463 Kurse mit rund 11.500 Kindern und Jugendlichen. Ausgebildete Fachkräfte von Volkshochschulen sollen in Kleingruppen mit sechs bis zwölf Teilnehmern vor allem Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik vermitteln und festigen.

Mainz (dpa/lrs) - „Zusätzliche Lernangebote helfen mit, Lernlücken zu schließen und Rückstände aufzuholen, damit die Schülerinnen und Schüler die Ziele auf ihren Bildungswegen erreichen können“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Folgen der Pandemie mit Einschränkungen beim Schulunterricht könnten nur mit langem Atem bewältigt werden. Seit Beginn des Programms habe das Ministerium rund vier Millionen Euro für insgesamt 3456 Kurse mit rund 40.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereitgestellt.