Mainz (dpa/lrs) - Bürgerinnen und Bürger haben in Rheinland-Pfalz ab Donnerstag die Möglichkeit, an weiteren vier Stellen kostenlos einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Wie das Sozialministerium mitteilte, wurden die neuen Teststellen in Mainz, Hachenburg und Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit der Drogeriemarktkette dm ins Leben gerufen. Geplant seien mehr als 100. Insgesamt gibt es im Land damit mehr als 700 Teststellen. Auf einer extra eingerichteten Homepage des Landes können sich Teststellen selbst registrieren.

„Aktuell können uns die Schnelltests helfen, gewisse Angebote zu ermöglichen, die sonst ausgeschlossen wären“, teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. „Von daher spielen die Schnelltests auch in unserem Konzept der Corona-Bekämpfung eine ganz entscheidende Rolle.“

Wer sich bei der Drogeriemarktkette testen lassen will, kann online oder über eine App einen Termin am gewünschten Standort buchen. Speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen den Angaben zufolge den kostenlosen Test durch. Das Ergebnis komme nach etwa 15 Minuten per E-Mail oder könne auf Wunsch in der Filiale ausgedruckt werden. Diese Bescheinigung könne zum Besuch von Einrichtungen wie Gaststätten und ähnlichem genutzt werden und habe 24 Stunden lang Gültigkeit, so das Ministerium. In Rheinland-Pfalz steht jedem Bürger und jeder Bürgerin mindestens ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche zu.

