Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Harte, aber nachvollziehbare Entscheidungen mussten in der Flutnacht in der Leitstelle in Koblenz getroffen werden.

Der Begriff „Triage“ hat sich mit der Corona-Pandemie ins Gedächtnis gebrannt – die Entscheidung, wem Ärzte helfen und wem nicht. Zum Glück ist sie in Deutschland nie nötig geworden.