Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich zunehmend von seiner freundlichen Seite. Für den Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach wechselnde Bewölkung voraus, vielerorts bleibe es trocken. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist gebietsweise Nebel zu erwarten, die Tiefstwerte liegen zwischen 0 Grad in der Eifel und sechs Grad. Örtlich kann es dem DWD zufolge Bodenfrost geben.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Mittwoch zeigt sich laut der Vorhersage nach Auflösung der Nebelfelder heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen klettern auf 14 bis 18 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind.

