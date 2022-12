Zum dritten Adventswochenende herrschte in Rheinland-Pfalz und im Saarland frostiges Winterwetter. Am Nachmittag war es entlang des Rheins vorübergehend frostfrei, ansonsten herrschte verbreitet Dauerfrost bei bis zu minus zwei Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.

Offenbach (dpa/lhe) - In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen den Angaben zufolge auf minus drei bis minus acht Grad. Es bleibt bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden. Am Montag ist es anfangs noch wolkig, später lockert es zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und einem Grad.

Für die Nacht zu Dienstag sagen die Meteorologen überwiegend klares Wetter vorher. Es bleibt trocken bei minus fünf bis minus neun Grad. Am Dienstag bilden sich im Tagesverlauf zunehmend graue Wolken. Es bleibt trocken bei maximal minus drei bis null Grad.

In der Nacht zu Mittwoch rechnen die Meteorologen mit starker Bewölkung und Schneefall. Es besteht Glättegefahr. Die Temperaturen fallen auf minus drei bis minus sechs Grad, im Bergland auf bis minus acht Grad. Auch am Mittwoch soll es gebietsweise schneien.

DWD-Vorhersage