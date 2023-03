Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz rollt in eine neue Phase: Um die angestrebte Quote von 80 Prozent zu erreichen, werden jetzt Impfungen ohne Anmeldung angeboten – in einem der sechs Impfbusse, die in den nächsten Wochen durchs Land fahren, oder auch zeitweise in den Impfzentren des Landes.

Eine Dosis Biontech zwischen Einparken und Einkaufen – auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mainz ist das Impfen ohne Voranmeldung möglich. Zielgruppe sind vor allem die Menschen unter 60. „Jede