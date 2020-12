Mainz (dpa) - Jan-Moritz Lichte muss weiter um sein Traineramt beim FSV Mainz 05 bangen. «Die Frage können wir zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten», sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann bei einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend zur Zukunft Lichtes. Der 40-Jährige sitze auf jeden Fall im DFB-Pokalspiel der Rheinhessen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum auf der Bank. Zuvor hatten sich die Mainzer am Dienstag von Sportvorstand Rouven Schröder getrennt. Man wolle Schritt für Schritt gehen, sagte Hofmann. Die Clubspitze gehe in der Kommunikation offen mit dem Chefcoach um.

