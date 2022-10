Mayen (dpa/lrs) - Ein Zug ist am Mittwoch in Mayen in der Osteifel mit einem Auto zusammengestoßen. Der Pkw wurde laut Polizei „herumgeschleudert“. Der 78-jährige Autofahrer kam mit einem Schock, aber nach ersten Erkenntnissen ohne größere Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lokführer der Regionalbahn und seine fünf Fahrgäste blieben unverletzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Bahnschranke der Polizei zufolge halbseitig geschlossen und die rote Signalleuchte eingeschaltet. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an.