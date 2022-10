Mayen (dpa/lrs) - Ein Zug ist am Mittwoch in Mayen in der Osteifel mit einem Auto zusammengestoßen. Ein Mensch soll in dem Pkw eingeklemmt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Unfall kam es an einem beschrankten Bahnübergang. Weitere Details waren zunächst laut Polizei nicht bekannt. Polizisten waren vor Ort.