Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen anhaltender Trockenheit besteht im Saarland derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Bereits am Donnerstag sei es zu kleineren Flächenbränden und einem größeren Brand auf einem Feld gekommen, die rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten, teilte das saarländische Innenministerium am Freitag in Saarbrücken mit. Minister Klaus Bouillon (CDU) appellierte an die Bürger: «Seien Sie jetzt in der Natur besonders vorsichtig im Umgang mit Feuer! Bereits ein kleiner Funke, der unachtsam entfacht wurde, kann verheerende Folgen haben.» Derzeit herrsche bereits die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5.