Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine in einem Werkzeugkoffer versteckte vollautomatische Maschinenpistole („Uzi“) haben Fahnder bei einer Hausdurchsuchung im Landkreis Vulkaneifel sichergestellt. Bei einem 49 Jahre alten Sportschützen seien weitere verbotene Waffen sowie Zubehör und Munition beschlagnahmt werden, teilte am Donnerstag das Zollfahndungsamt Frankfurt/Main mit. Die Durchsuchung fand demnach am 3. November statt. Am gleichen Tag seien bei einer Durchsuchung im Kreis Neuwied bei einem anderen Sportschützen unter anderem zwei illegale Schusswaffen gefunden worden, hieß es. Die Ermittlungen beim Zollfahndungsamt Frankfurt/Main, Dienstsitz Kaiserslautern, laufen.

Mitteilung