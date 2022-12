Zöllner und Polizisten haben im November im Hunsrück ein Auto verfolgt und darin zehneinhalb Kilogramm Drogen sichergestellt. Der Fahrer hatte sich nahe Stromberg einer Kontrolle auf einer Raststelle an der Autobahn 61 entzogen, wie das Hauptzollamt Koblenz am Donnerstag mitteilte. Der 50-Jährige fuhr von der A 61 ab, prallte gegen einen Strommast und verließ sein Auto. Er wurde in der Nähe äußerlich unverletzt, aber mutmaßlich unter Drogeneinfluss gefunden und vorläufig festgenommen.

Stromberg (dpa/lrs) - Die Zöllner entdeckten im Kofferraum zwei Kilo Crystal Meth und achteinhalb Kilo Ecstasy-Pillen. „Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf circa 280.000 Euro“, erklärte der Sprecher des Hauptzollamts, Thomas Molitor. Der Mann kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach in Untersuchungshaft.

Zur Sicherstellung der Drogen war es bereits am 5. November gekommen. „Der Vorfall wird erst jetzt veröffentlicht, da man durch eine frühere Veröffentlichung Anschlussermittlungen hätte gefährden können“, erläuterte das Hauptzollamt Koblenz.