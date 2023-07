Der Zoll hat in Koblenz, Mainz und Trier Hotels und Gaststätten auf Schwarzarbeit überprüft. Das Ergebnis seien zehn Strafverfahren und 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren, teilte das Hauptzollamt Koblenz am Montag mit. Die Kontrollen am vergangenen Freitag waren Teil einer bundesweiten Schwerpunktaktion mit Fokus auf die Hotellerie und Gastronomie. In diesen Branchen habe es in der Vergangenheit immer wieder Verstöße gegeben, hieß es.

Mainz (dpa/lrs) - Die Kontrollen konzentrierten sich den Angaben zufolge insbesondere auf die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, des Mindestlohns sowie auf illegale Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannten Leistungsbetrug.

