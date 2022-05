Kokain in einer Cappuccino-Dose, per Post verschickt, hat Zollfahnder auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers geführt: Im Kinderzimmer des 19-Jährigen in Kaiserslautern entdeckten sie ein Drogenlager mit Marihuana, Ecstasy, verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und halluzinogenen Pilzen. Der junge Mann wurde festgenommen, wie das Zollfahndungsamt am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler rund 500 Gramm Marihuana, 130 Gramm Ecstasy sowie mehrere Liter eines starken, verschreibungspflichtigen Schmerzmittels. Außerdem züchtete der Tatverdächtige den Angaben zufolge in seinem Kinderzimmer Psilocybinpilze auf einer Indoor-Pilzfarm. Diese Pilze - auch bekannt als Zauberpilze oder Magic Mushrooms - enthalten psychedelisch wirkende Substanzen. Sie seien vor allem für in der Entwicklung befindliche Jugendliche besonders gefährlich, erklärte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes.

Den Einsatz im Kinderzimmer gab es bereits am Mittwoch vergangener Woche. Der mutmaßliche Drogendealer sitzt den Angaben nach in Untersuchungshaft und muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

