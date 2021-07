Mainz (dpa/lrs) - Die Pflege einer Hecke hat in Mainz zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen geführt. Dabei sollen sich zwei 59 und 62 Jahre alte Nachbarinnen gegenseitig an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten Beamte den Streit schlichten.

Davor hatte die 62 Jahre alte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Montagmorgen begonnen, eine Hecke zu schneiden, hieß es. Davon habe sich die Nachbarin gestört gefühlt und mit einer Beschwerde bei der Hausverwaltung gedroht. Dann habe sie die Frau mit ihrem Mobiltelefon beim Schneiden der Hecke fotografiert und gefilmt. Schließlich seien die Frauen im Stadtteil Finthen aufeinander losgegangen. Die Beamten ermitteln nun gegen beide Frauen wegen Körperverletzung.

