Eine brennende Zigarette war wohl der Grund für den Brand in Neuerburg in der Eifel, bei dem Ende Januar ein 46 Jahre alter Mann ums Leben gekommen ist. Das berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Den bisherigen Ermittlungen zufolge sei das Feuer wohl im Schlafzimmer des Mannes ausgebrochen und habe sich schnell auf das gesamte Haus ausgebreitet.

Neuerburg (dpa/lrs) - Der 72-Jährige Hauseigentümer hatte den Brand in den frühen Morgenstunden des 28. Januar bemerkt. Er konnte sich selbst aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit bringen. Feuerwehrleute retteten seinen 46 Jahre alten Sohn aus dem Haus. Er starb jedoch danach im Krankenhaus.

Polizeimitteilung