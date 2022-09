Die Polizei hat im Saarland einen verurteilten Sexualstraftäter gefasst, der seine Gefängnisstrafe nicht angetreten hatte. Gegen den 71-Jährigen war wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in mehreren Fällen eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verhängt worden, wie das Landespolizeipräsidium am Freitag mitteilte. Zielfahnder kamen dem untergetauchten Mann nun auf die Spur und nahmen ihn am Donnerstagabend in Spiesen-Elversberg im Landkreis Neunkirchen fest. Anschließend brachten sie ihn ins Gefängnis.

Saarbrücken/Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei