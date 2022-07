Eine Ziegenherde ist bei Rüdesheim am Rhein von einer Regionalbahn erfasst worden. Von den insgesamt 25 Ziegen starben am Mittwochmorgen sechs durch den Zusammenstoß sofort, zwei weitere wurden wegen ihrer schweren Verletzungen später getötet, wie die Polizei mitteilte. Die restlichen Tiere wurden mit dem verständigten Halter eingefangen. Menschen in dem Zug wurden nicht verletzt. Die Ziegen waren aus bisher unbekannten Gründen aus einem Gehege in der Nähe des Bahnhofs Assmannshausen ausgebrochen und in einer Kurve auf die Gleise gelaufen. Nach der Bergung konnte die aus Frankfurt kommende Bahn ihre Fahrt nach Koblenz ohne Schäden fortsetzen.

Rüdesheim (dpa) - Pressemitteilung Polizei