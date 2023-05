Mehrere Zeugenhinweise haben die Polizei im Kreis Altenkirchen auf die Spur mutmaßlicher Metalldiebe gebracht. Sie sollen unter anderem in Derschen einen so genannten Schmutzwassereinlauf-Kasten entwendet haben, den die Feuerwehr wegen heftiger Regenfälle vorübergehend neben dem Gullyschacht abgelegt hatte, wie die Polizeidirektion Neuwied am Freitag mitteilte. Ein solcher Kasten soll am Gully groben Schmutz auffangen. Nachdem die Beamten mit einem öffentlichen Aufruf nach dem Fahrzeug der mutmaßlichen Täter gesucht hatten, kamen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Verdächtigen seien schließlich in Derschen gefasst worden. Sie sollen laut Polizei weitere Metalldiebstähle begangen haben. Das Fahrzeug und seine Ladung wurden sichergestellt.(dpa)

Mitteilung der Polizei