Nonnweiler (dpa/lrs) - Verräterischer Cannabisgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Saarland hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Dealers gebracht. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Demnach meldete ihnen am Donnerstagabend ein Zeuge eine «Drogenparty» in Nonnweiler und gab an, der gesamte Hausflur rieche nach dem «Stoff». Die daraufhin eingesetzte Streife bestätigte den Eindruck.

In einer der Wohnungen traf sie auf mehrere junge Männer, die alle Anzeichen von Drogenkonsum zeigten. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten auf mehr als 200 Gramm getrocknete Cannbisblüten in Haushaltsgefäßen. Wegen der Menge sei es wahrscheinlich, dass der 25-jährige Wohnungsinhaber die Drogen nicht nur für den Eigenkonsum nutze, hieß es in der Mitteilung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.