Mainz/Darmstadt (dpa) - Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) beschränkt sich zum Reformationstag erstmals auf eine zentrale Feier im Internet. Der Gottesdienst werde am Samstag ab 18.00 Uhr live aus der Christuskirche in Mainz übertragen, teilte die Landeskirche am Freitag mit.

Kirchenpräsident Volker Jung wird in seiner Predigt auf die Folgen der Corona-Pandemie eingehen. Er will nach Angaben der EKHN «beleuchten, wie viel die aktuelle Situation mit alten «Höllenängsten» zu tun hat und was der Glaube zur Bewältigung der Krise beitragen kann». Als Gast ist die Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe, Bettina Limperg, angekündigt, die auch evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt ist.

Der 31. Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. Der damalige Mönch Martin Luther hatte an diesem Tag seine 95 glaubenskritischen Thesen veröffentlicht. Der danach einsetzende Prozess der Reformation führte auch zu einschneidenden Veränderungen in Politik und Gesellschaft.