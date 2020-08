Die Grünen organisieren ihren Parteitag unter Corona-Bedingungen. Damit sind sie die erste Landtagspartei in Rheinland-Pfalz. Mehr als 300 Menschen werden in Idar-Oberstein erwartet.

Idar-Oberstein/Mainz (dpa/lrs) - Drei Messehallen, zwei zusätzliche Reinigungskräfte, Spuckwände, Adresslisten und Zeitslots: Als erste der fünf im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien organisieren die Grünen in Corona-Zeiten einen Landesparteitag. «Wir haben die komplette Messe Idar-Oberstein für uns - drei Hallen und das Foyer», sagte die Landesgeschäftsführerin der Partei, Silke Dietz, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Bei dem Parteitag am 22. und 23. August sollen die Listen für die Landtagswahl im März 2021 aufgestellt werden. Dazu gehört auch die Wahl der designierten Spitzenkandidatin, der Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel. Rund 330 Menschen werden erwartet: die 209 Delegierten und etwa 120 Gäste. «Es wird diesmal noch ganz anders spannend», sagte Dietz mit Blick auf die Abstands- und Hygiene-Regeln.

In der größten der drei Hallen sollen mit ausreichend Abstand rund 230 Menschen Platz finden; die anderen können die Debatten und Wahlen über einen Livestream in der zweiten Halle verfolgen. «Wir sind auch im Austausch mit dem Gesundheitsamt und wollen so viel Sicherheit wie möglich schaffen.» Dazu gehören schon früh Adresslisten für die Nachverfolgung einer möglichen Infektion. Dies gilt neben Kandidaten und Ersatzkandidaten auch für Gäste und Journalisten. Zudem gibt es für die Anmeldung bestimmte Zeitfenster (Slots). Ein Wegesystem wurde eingerichtet «und beim Rumlaufen müssen Masken getragen werden». Wer, wann in der dritten Halle essen will, soll ebenfalls mit Zeitslots geregelt werden.

Der Ablauf wird auch etwas anders als sonst. Normalerweise stellten sich zunächst alle Kandidaten für einen Listenplatz vor und danach folge eine zweite Runde mit Fragen. Diesmal sollen die Bewerber direkt im Anschluss an die Vorstellung befragt werden. «Damit nicht so viel Fluktuation ist.» Zum Desinfizieren von Rednerpult und Halle seien eigens zwei Reinigungskräfte im Einsatz. Vor allem bei der Anmeldung und zwischen den Teilnehmern des Präsidiums sollen Spuckwände aufgebaut werden.