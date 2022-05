Weltmeister Niklas Kaul hat die erste Zehnkampf-Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaften am Samstag in Ratingen vorzeitig beenden müssen. «Er hatte ein Schwindelgefühl. Eine Fortsetzung des Wettkampfes wäre unverantwortlich gewesen», sagte Zehnkampf-Teamleiter Frank Müller. Der 24-jährige Mainzer trat zwar zum Abschluss des ersten Wettkampftages noch zum 400-Meter-Lauf an, hörte aber ebenso wie der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) nach wenigen Metern auf. Kaul hatte sich bis dahin mühevoll durch die vorherigen Disziplinen gekämpft und war unter seinen Möglichkeiten geblieben.

Ratingen (dpa) - Kaul hat als Titelverteidiger eine Wildcard für die WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/Oregon, muss aber die EM-Norm von 8100 Punkten übertreffen, um bei den europäischen Heim-Titelkämpfen Mitte August in München antreten zu dürfen.

