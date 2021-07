Berlin (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind im ersten Halbjahr 2021 zehn neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt 39 Megawatt dazugekommen. Das geht aus Zahlen der Branchenverbände Bundesverband Windenergie sowie VDMA Power Systems hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio sowie der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Die Verbände informieren am Dienstagvormittag über den Ausbau. Im gleichen Zeitraum wurden den Angaben zufolge sieben Anlagen mit einer Gesamtleistung von sieben Megawatt abgebaut. Insofern lag der sogenannte Netto-Zubau bei 32 Megawatt. Die in dem Bundesland neu errichteten Windräder hatten einen durchschnittlichen Rotordurchmesser von 136 Meter, die Gesamthöhe der Anlagen lag im Schnitt bei 209 Meter.

