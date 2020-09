Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland hat sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen leicht erhöht. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Fälle stieg am Mittwoch gegenüber dem Vortag um zehn auf 3135, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand: 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 blieb unverändert bei 175. Die Zahl der Geheilten stieg um sieben auf 2862.