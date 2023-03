Eine Unfallserie hat am Mittwoch auf der Autobahn 60 den Verkehr zeitweise lahmgelegt. Zwischen Ginsheim-Gustavsburg in Hessen und Mainz-Lerchenberg in Rheinland-Pfalz bildete sich ein mehr als zehn Kilometer langer Stau, wie das Polizeipräsidium in Darmstadt mitteilte. Die Weisenauer Brücke über den Rhein wurde für gut eineinhalb Stunden in Richtung Frankfurt gesperrt.

Ginsheim-Gustavsburg (dpa) - Ein erster Unfall ereignete sich laut Polizei bei Ginsheim-Gustavsburg. Dort stieß zunächst ein Lastwagen mit einem Auto zusammen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. In dem Unfallstau fuhren dann noch zwei weitere Autos und ein Sattelschlepper aufeinander. Dabei wurde ebenfalls ein Mensch leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu einem dritten Unfall, bei dem es bei Blechschäden blieb.

