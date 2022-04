Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland hat am Samstag die Marke von 300.000 überschritten. Wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte, kletterte sie im Vergleich zum Vortag um 1006 auf 300.073 Fälle (Stand: 3.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 783,7 nach 827,0 am Freitag. Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich laut Robert-Koch-Institut um drei auf 1638 seit Beginn der Pandemie.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen in den saarländischen Kliniken zuletzt 32 erwachsene Covid-19-Intensivpatienten, von denen 5 beatmet werden mussten (Stand 12.05 Uhr).

Divi-Register

Daten des Robert Koch-Instituts