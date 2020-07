Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland werden nach den Sommerferien 8000 Kinder eingeschult. Das sind 222 mehr als im vergangenen Jahr. Diese Zahl gab Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken bekannt. Die Zahl der Grundschüler steigt an den 161 Schulen auf 31 560, das sind 242 mehr. Nach den großen Ferien werden an allen Schulformen insgesamt 117 420 Schüler die Schulbank drücken, 323 mehr als im Vorjahr.

An den Gemeinschaftsschulen haben sich 4300 Fünftklässler angemeldet, 40 mehr als im letzten Schuljahr. Die Gesamtschülerzahl erhöht sich an den insgesamt 60 Schulen um 143 auf 29 230.

Die 35 Gymnasien im Saarland verzeichnen für das neue Schuljahr 3340 Fünftklässler - 18 weniger als im Jahr zuvor. Die Gesamtzahl der Gymnasiasten steigt dennoch um 68 auf 24 390 an.

An den 40 Förderschulen steigt die Schülerzahl leicht von 3545 auf 3550, an den 20 Berufsbildungszentren sinkt sie um 163 auf 27 550.