Düsseldorf (dpa) - Die Zahl der Gemeinden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland ist weiter rückläufig. Durch Fusionen würden zum Jahreswechsel aus den bislang 655 Kirchengemeinden 643 Gemeinden, teilte das Landeskirchenamt am Mittwoch mit. An den Zusammenschlüssen seien insgesamt 24 Gemeinden beteiligt. Je fünf Fusionen gibt es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie eine im Saarland. Grund für die Zusammenschlüsse sind unter anderem sinkende Mitgliederzahlen und die demografische Entwicklung. Im Jahr 2006 hatte die zweitgrößte evangelische Landeskirche noch rund 800 Gemeinden.

Das Gebiet der rheinischen Kirche mit derzeit etwa 2,4 Millionen Mitgliedern erstreckt sich über Teile der Bundesländer NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.