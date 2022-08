Die Zahl der Feriensprachkurse für Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben, hat sich in diesem Sommer mehr als verdoppelt. Bildungsministerium und Volkshochschulen haben in den Ferien 366 Sprachkurse organisiert, wie das Ministerium mitteilte. In den Sommerferien des vergangenen Jahres waren es 151.

Mainz (dpa/lrs) - „Die Feriensprachkurse leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Rheinland-Pfalz“, sagte Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD). „Für die vielen Kinder und Jugendlichen, die aus der Ukraine, aber auch aus anderen Staaten zu uns fliehen mussten, tragen sie entscheidend dazu bei, sich in unserem Land zurechtzufinden und wohlfühlen zu können.“

Die meisten Sprachkurse gibt es für Kinder an den Grundschulen - im ganzen Land sind dies 183. Für die Sekundarstufe I der weiterführenden Schulen wurden 174 Sprachkurse eingerichtet. Außerdem gibt es noch 9 Kurse an Berufsbildenden Schulen. Die Kosten von rund 500.000 Euro trägt das Land. In der kommenden Woche will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) Feriensprachkurse in Bingen und Ingelheim besuchen.