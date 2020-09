Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht in Rheinland-Pfalz weiter zurück. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Samstag mitteilte, ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Trier-Saarburg zwar weiterhin am höchsten. Aber auch dort verringerte sich die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche zuletzt auf 26. Am Freitag waren es noch 39, am Donnerstag 41. Damit ist der Wert deutlich von der kritischen Marke von 50 entfernt, ab der neue Beschränkungen drohen.

Landesweit sind 944 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 10.15 Uhr), was einem Rückgang von 32 Fällen gegenüber dem Vortag entspricht. Die Zahl der Todesfälle beträgt unverändert 243. Fast neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - konkret sind es 8128 Fälle.