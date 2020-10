Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Saarland ist binnen eines Tages um 270 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit (Stand 18.00 Uhr). Die Gesundheitsbehörden registrierten einen weiteren Toten, der mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung gebracht wird. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt damit bei 181.

Seit Beginn der Pandemie sind im Saarland 5995 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 4168 Menschen gelten inzwischen wieder als geheilt. Von den aktuell Erkrankten werden dem Ministerium zufolge aktuell 123 stationär behandelt, 27 davon intensivmedizinisch. 1646 Menschen gelten als aktiv infiziert.