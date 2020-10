Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland ist am Donnerstag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen binnen einem Tag um 200 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle lag weiterhin bei 178, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden demnach 5065 Infektionen bestätigt. In Kliniken behandelt werden aktuell 66 Patienten, 22 davon intensivmedizinisch. Als genesen gelten 3721 Personen.