Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich weiter erhöht. Am Mittwoch lag sie bei 2645 Menschen, das waren 6 mehr als am Dienstag (Stand 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, liegt weiter bei 149.

Seit dem Auftreten des Erregers im Saarland gelten mittlerweile 2339 Männer und Frauen als geheilt. Von den an dem Virus Erkrankten werden derzeit 53 stationär behandelt - davon 20 intensivmedizinisch. Grundlage der Statistik sind Zahlen, die von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern an das Ministerium gemeldet wurden.