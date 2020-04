Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 5901 Fälle erhöht. Damit stieg die Zahl der nachweislich durch das Virus Sars-CoV-2 Infizierten um 28, wie das Sozialministerium in Mainz am Montag mitteilte (Stand 10.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Todesfälle nahm auf 153 zu, am Vortag waren es noch 149 Todesfälle gewesen. Die Zahl der bereits genesenen Patienten lag laut Ministerium bei 4456.