Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist am Sonntag in Rheinland-Pfalz auf 5493 gestiegen. Das sind 91 Fälle mehr als am Vortag. Seit dem ersten Auftreten der Corona-Pandemie Ende Februar sind in Rheinland-Pfalz 107 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte.

Am Vortag hatte die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen noch bei 5402 gelegen. Noch in der Vorwoche lag der tägliche Anstieg der Fallzahlen in der Spitze bei 5,5 Prozent. Ende März waren die Zuwachsraten noch zweistellig gewesen. Von den mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3419 und damit 154 mehr als noch am Samstag inzwischen wieder genesen.