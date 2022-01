Bad Ems (dpa/lrs) - Nach einem Rückgang im Vorjahr ist die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz 2021 stabil geblieben. In den vergangenen zwei Jahren waren rund 2,02 Millionen Männer und Frauen im Land beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 sank die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Finanzkrise 2009 um 1,2 Prozent. Auch bundesweit ist das Beschäftigungsniveau konstant geblieben. Die Zahlen beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises «Erwerbstätigenrechnung der Länder».

Bad Ems (dpa/lrs) - Nach einem Rückgang im Vorjahr ist die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz 2021 stabil geblieben. In den vergangenen zwei Jahren waren rund 2,02 Millionen Männer und Frauen im Land beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 sank die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Finanzkrise 2009 um 1,2 Prozent. Auch bundesweit ist das Beschäftigungsniveau konstant geblieben. Die Zahlen beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“.

Nach Angabe der Statistiker geht die Stagnation auf die sinkende Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten zurück. In Rheinland-Pfalz bilde diese Gruppe einen überdurchschnittlich großen Anteil an allen Erwerbstätigen. Die Zahl der Selbstständigen sei ebenfalls gesunken.

Verluste bei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten seien dagegen durch Maßnahmen wie die Ausweitung der Kurzarbeit eingedämmt worden, hieß es. Einen minimalen Anstieg verzeichneten den Angaben nach der Dienstleistungssektor um 0,1 Prozent sowie das produzierende Gewerbe um 0,2 Prozent. Im sechsten Jahr in Folge sank außerdem die Beschäftigung in der Land- und Forstwirtschaft, um 4,1 Prozent.