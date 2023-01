Weniger Arbeitslose im Jahresdurchschnitt und ein Rekord bei offenen Stellen im Dezember. Der Arbeitsmarkt an der Saar war 2022 laut Regionaldirektion «robust».

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Saarland zum Jahresende konstant geblieben. Rund 33.600 Frauen und Männer waren im Dezember 2022 arbeitslos gemeldet - so viele wie im November. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren aber 1400 Menschen mehr arbeitslos, ein Plus von 4,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote - berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen - lag im Dezember unverändert bei 6,4 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,1 Prozent.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen stieg zugleich auf einen Dezember-Rekord, wie die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, sagte. Rund 11.600 offene Stellen waren registriert, 700 oder 6,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen waren in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Verarbeitenden Gewerbe gemeldet. Die Anzeigen der Unternehmen für Kurzarbeit gingen innerhalb eines Monats zurück - auf 40 (minus 20) im Dezember.

„Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Jahr 2022 robust“, sagte Schulz. Im Jahresdurchschnitt sank die Arbeitslosigkeit um 3100 oder 8,7 Prozent auf 33.000 Männer und Frauen. Die Jugendarbeitslosigkeit ging um 16,2 Prozent auf rund 2200 Menschen zurück. Bei den älteren Arbeitslosen war ein Minus von 6,1 Prozent zu verzeichnen. Im Jahresdurchschnitt waren 11.800 Menschen über 50 Jahre arbeitslos. Die Langzeitarbeitslosigkeit nahm um 12,0 Prozent auf 12.800 Menschen ab. 12.100 offene Stellen wurden im Jahresdurchschnitt gezählt, 30,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosigkeit betrug bei Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung 3,3 Prozent. Ohne diese lag sie bei 25,1 Prozent.

Rund 396.000 Männer und Frauen waren im Oktober 2022 im Saarland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 0,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Neuere Zahlen gibt es noch nicht.