Die rheinland-pfälzischen Hotels, Pensionen und Campingplätze haben im Juli fast so viele Gäste gezählt wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Insgesamt waren es in dem Monat knapp 970.000 Übernachtungsgäste. Das waren nur 0,3 Prozent weniger als im Juli 2019, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems auf Grundlage vorläufiger Berechnungen berichtete. Die Tourismusbranche war in der Corona-Krise besonders von Einschränkungen und zeitweilig kompletten Schließungen betroffen gewesen.

Bad Ems (dpa/lrs) - Erstmals seit Beginn der Pandemie sei nun in einem Monat im rheinland-pfälzischen Tourismus ungefähr wieder das Vor-Corona-Niveau bei den Gästezahlen erreicht worden, berichteten die Statistiker. Die Zahl der Übernachtungen lag im Juli dagegen mit rund 2,6 Millionen noch um 3,2 Prozent unter dem Wert vom Juli 2019. Die Corona-Pandemie hat im Frühjahr 2020 begonnen.

Mitteilung Statistisches Landesamt