Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind nachgewiesen 2275 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das seien 50 Fälle mehr als noch am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit Stand 18.00 Uhr mit. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg demnach auf 83. Die Zahl der Patienten, die als geheilt gelten, stieg auf 958. Von den Infizierten werden 207 in Kliniken behandelt, 60 davon müssen intensivmedizinisch betreut werden.

Im Regionalverband Saarbrücken wurden 997 Infektionen gemeldet, im Kreis Saarlouis 441, im Saarpfalz-Kreis 294, im Kreis Neunkirchen 213 Fälle und im Kreis St. Wendel 155.