Wiesbaden (dpa/lhe) - Aufatmen bei Bahnreisenden rund um Wiesbaden: Nach mehr als sechs Monaten fahren die Züge am Hauptbahnhof in der hessischen Landeshauptstadt wieder auf allen Gleisen. Seit der Nacht zum Mittwoch laufe der Verkehr wieder planmäßig, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Betrieb am Bahnhof war am 18. Juni 2021 wegen der maroden Salzbachtalbrücke bis auf wenige Züge eingestellt worden. Teile der Brücke waren abgesackt und Betonteile auf die darunter gelegene wichtigste Bahnstrecke zum Hauptbahnhof gestürzt. Diese Gleise mussten gesperrt wurde.

Anfang November wurde die Salzbachtalbrücke schließlich gesprengt. Zuvor wurden Bahngleise, Signalanlagen und Oberleitungen abgebaut. In den Wochen seit der Sprengung arbeitete die Bahn daran, die Strecke wieder aufzubauen.