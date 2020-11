Saarbrücken (dpa) - Die zweifache deutsche Badminton-Meisterin Yvonne Li hat am Sonntag den Sieg beim World-Tour-Turnier in Saarbrücken verpasst. Die 22-Jährige verlor im Finale gegen die Schottin Kirtsy Gilmour mit 10:21, 17:21. Auch das deutsche Mixed mit Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich verpasste im Endspiel den Sieg. Sie unterlagen gegen die Dänen Mathias Christiansen und Alexandra Böje mit 15:21, 21:19, 11:21. Die beiden Deutschen hatten eine Woche zuvor überraschend die hoch dotierten Danish Open gewonnen. Die Veranstaltung in Saarbrücken war mit 90 000 US-Dollar dotiert.