Worms (dpa/lrs) - Bei archäologischen Untersuchungen eines jüdischen Ritualbads in Worms entdeckte Funde sollen heute (12.00 Uhr) der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) untersucht mit Unterstützung der Stadt dort die sogenannte Mikwe. Ziel sei die Erhaltung und Sanierung des baulichen Erbes in einem der ältesten jüdischen Kulturzentren Europas, heißt es in einer Mitteilung.

Unter anderem sollen Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) und Kulturkoordinator David Maier erstmals über Stand, Ziele und Perspektiven der Arbeiten berichten. Laut Stadt sind die Archäologen seit März am Werk. Nun werde das Grabungsgelände auf unbestimmte Zeit mit einer Wintersicherung überbaut und verschlossen.