Die Pfalz ist ein Honigland: Dort wird die süße Bienennahrung in besonders guter Qualität geerntet, was sich auch in diesem Frühsommer wieder bestätigt hat. Die Zufriedenheit der Imker wird überschattet von einer Zunahme minderwertigen, gefälschten Honigs. Doch es gibt Wege, diesen zu vermeiden.

Über die Ernte des Frühlingsblütenhonigs in der Pfalz wie auch in ganzen Bundesland kann Thomas Hock nur Gutes berichten. „Die Ernte ist gerade abgeschlossen“,