Die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland können zum Start der neuen Woche mit reichlich Wolken und etwas Schnee rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, wird am Montag aber voraussichtlich nur noch im Norden leichter Schnee fallen. Dort kann es auch glatt werden. Ansonsten bleibt der Himmel bedeckt. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen einem und drei Grad. In der Nacht zu Dienstag sollen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad sinken und es kann laut DWD glatt werden.

Auch am Dienstag überzieht wohl ein bedeckter Himmel Rheinland-Pfalz und das Saarland. Es bleibt dann laut Vorhersage meist trocken und schneit nur stellenweise. Die Temperaturen sollen zwischen einem und vier Grad pendeln. Für Mittwoch wird ebenfalls ein Wolken-Schnee-Mix erwartet - bei höchstens drei Grad.